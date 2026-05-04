Mardin TSO Artuklu Üye İstişare Toplantısı yapıldı

Toplantıya video konferans sistemi üzerinden katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Nusaybin Sınır kapısını modernize etmiştik. Suriye tarafı talep ederse, karşı tarafı da yapmaya hazırız"

Mardin'de "Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Artuklu Üye İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya video konferans sistemi üzerinden katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelmeyi çok istediği Mardin'e olumsuz hava koşulları nedeniyle katılamadığını söyledi.

Zengin bir medeniyet ve kültüre sahip Mardin'in yüzyıllardır huzur ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşamanın en güzel örneğini sergilediğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, tarihi İpek Yolu üzerindeki kentin, tarih boyunca doğu ile batı arasındaki ticaretin merkezi olduğunu aktardı.

Mardin'in bugün de ekonomik potansiyeli ve jeopolitik konumuyla bölgenin stratejik bir merkezi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mardin'de 2 OSB bulunmakta. Artan yatırımcı talebini karşılamak için bir tane daha yapılmaktadır. Mardin'imiz sadece geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de şehridir. 'Bereketli Hilal' olarak adlandırılan Mezopotamya Ovası'nda emeğin, bereketin ve alın terinin de sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Mardin'den gelen talepler üzerine geçmişte Nusaybin Sınır Kapısı'nı modernize ettiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Nusaybin Sınır Kapısı'nı modernize etmiştik. Suriye tarafı talep ederse karşı tarafı da yapmaya hazırız. Yeter ki Suriye tarafı buna hazır olsun. Böylece Suriye, Irak ve Orta Doğu pazarına daha hızlı ve daha kolay ulaşmamız mümkün olabilecek. Nusaybin Sınır Kapısı ticareti geliştirecek, bölgeye zenginlik ve refah getirecektir. Bizim söylediğimiz bir mottomuz var: Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik olmaz. Bunlar bir bütünün parçasıdır."

Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik de Mardin'de tarım ve sanayide son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığını, ihracat rakamlarında da yaklaşık 1 milyar 170 milyon dolar ile son yılların en yüksek seviyelerine ulaşıldığını kaydetti.

Çelik, Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılmasının bölge açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
