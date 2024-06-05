Mardin Otobüs Terminali'nde Minibüs Yangını

MARDİN Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeyken alev alarak yanan kapalı kasa minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Artuklu ilçesindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.