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Mardin Ömerli'de kamyona arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerinde otomobilin çarpmadan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Kazanın, trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kamyona arkadan çarptıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.

Haber: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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