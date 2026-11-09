Mardin Ömerli'de kamyona arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Mardin Ömerli'de kamyona arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerinde otomobilin çarpmadan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.
KAZA ANI KAMERADA
Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Kazanın, trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kamyona arkadan çarptıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.
Haber: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı