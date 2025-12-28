Nusaybin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAL 429 plakalı otomobil, Girmeli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel