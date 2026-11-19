Mardin Nusaybin'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Çatalözü Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA