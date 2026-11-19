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Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Çatalözü Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA