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Mardin Midyat'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

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Mardin'in Midyat ilçesinde Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Midyat Belediyesince Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Özel Eğitim Uygulama Okulu ile özel rehabilitasyon okullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

???????Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman Seda Kaya, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak, erken eğitimin ve eğitimde sürekliliğin önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart'ın "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" ilan edildiğini belirtti.

Kaya, ülkede her yıl 21 Mart'ta Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda toplumsal farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlayacak etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Programda daha sonra down sendromlu bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Veysi Şahin Mardin Dünya Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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