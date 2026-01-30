Haberler

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Mardin merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığına müdahale edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Artvin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

