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Mardin Kızıltepe'de zincirleme kazada 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Mardin Kızıltepe'de zincirleme kazada 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün gece Mardin Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralıları Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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