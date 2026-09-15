Mardin- Kızıltepe’de zincirleme kaza: 1 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 otomobil ile cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki İpekyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile cip, kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı