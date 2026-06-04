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Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve M.A.S. (32) yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 32 yaşındaki M.A.S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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