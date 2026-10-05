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Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; çocuk kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verilen çocukla ilgili gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Ayşenur Yılmaz (10), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşenur Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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