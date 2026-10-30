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Mardin Kızıltepe'de otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı

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Mardin Kızıltepe'de otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akça Mahallesi'nde otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı; ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Akça Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EPH 363 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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