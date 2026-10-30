Mardin Kızıltepe'de otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akça Mahallesi'nde otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı; ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Akça Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EPH 363 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA