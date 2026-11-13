Mardin Kızıltepe'de iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Yenikent Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulanslarıyla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilenemeyen 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA