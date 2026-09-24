Mardin Kızıltepe'de dairede çıkan yangın söndürüldü, daire kullanılamaz hale geldi

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan bir dairede, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı