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Mardin Kızıltepe'de asansör bakımı sırasında halat kopunca 2 işçi yaralandı

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Mardin Kızıltepe'de asansör bakımı sırasında halat kopunca 2 işçi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş merkezinde asansör bakımı sırasında halatın kopması sonucu kabin düştü ve 2 işçi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör bakımı sırasında halatın kopması sonucu 2 işçi yaralandı.

İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde bir iş merkezinin asansör kabini, bakım sırasında halatın kopması sonucu düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler R.G. (25) ve M.A. (30) yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan R.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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