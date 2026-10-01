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Mardin Kızıltepe'de 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, otopsiye gönderildi

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Mardin Kızıltepe'de 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, otopsiye gönderildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi'nde evinde tek başına olan 47 yaşındaki kadın, yakınlarının ulaşamaması üzerine ölü bulundu. Kadının cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Zekiye Can (47), evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde tek başına olan ve bir süre telefonlarına cevap vermeyen Zekiye Can'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını kırarak girdiği evde Zekiye Can'ı yerde hareketsiz halde buldu. Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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