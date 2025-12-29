Haberler

Mardin'de tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Güncelleme:
Mardin'de sabaha karşı başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Tarihi ve kültürel yapılar dronla görüntülenirken, şehirdeki görsel şölen de sanatçı Mahmut İncedalcı tarafından belgelendi.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen kentte, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile birçok cami ve kilise gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları güzel görüntüler oluşturdu.

Kentteki tarihi yapılarda çekim yapan fotoğraf sanatçısı ve dron operatörü Mahmut İncedalcı, AA muhabirine, şehrin başlı başına bir sanat eseri olduğunu söyledi.

İncedalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetler beşiği Mardin'de özellikle kar yağdığında harika görseller ortaya çıkıyor. Kent, kar yağışıyla bembayaz bir örtüyle kaplandı. Gündüzü ayrı gecesi ayrı çok güzel görseller yakalıyoruz. Tarihi yapılar görsel şölen sunuyor. Biz bu görsel şöleni kaçırmayıp çekimlerimize devam ediyoruz. Bu güzelliği insanlara göstermeyi hedefliyoruz."

