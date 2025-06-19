Mardin Kalesi Eteklerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin Kalesi Eteklerinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde kuru otların ve çalılıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına 3 farklı noktadan müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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