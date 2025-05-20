Mardin'in Tarihi Yapıları Öğrencilerin Eserleriyle Sergilendi

Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergide izlenime sunuldu.

Kızıltepe ilçesinde Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca karakalem, kolaj ve farklı tekniklerle tarihi kentin yapılarını resmederek 55 eser hazırladı.

Bu eserler, merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında, okulun öğrenci ve öğretmenleri, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Süryanice şarkılar seslendirdi.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, basın mensuplarına, sergide öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladığı 55 çalışmanın yer aldığını söyledi.

Resimlerin Dara Antik Kenti'ni gezmeye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade eden Gümüş, sergiyi 16 okuldan 250 öğrencinin de ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Gümüş, "Sergimizde Kasimiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Ulu Cami, Şahkulubey Kümbeti gibi önemli tarihi ve turistik mekanların resimleri yer almakta. Bu resimlerle Mardin'in tarihi eserlerini burada tanıtarak adeta tarihe yolculuk yaşattık." dedi.

Öğrencilerden Beyzanur Tan da Mor Yuhanna Kilisesi'ni resmettiğini belirterek, bu çalışmasının sergide yer almasının sevincini yaşadığını ifade etti.

Çeçene Tuncer, çalışmasının sergide beğeniye sunulmasından gurur duyduğunu belirtti.

Sergiyi, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar gezdi.