Mardin'in Savur İlçesinde Sosyal Yaşam Evlerine Malzeme Desteği

Mardin'in Savur ilçesinde sosyal yaşam evlerine malzeme desteği sağlandı.

Savur Belediyesinden yapılan açıklamada, Savur Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle kültürel dokuya uygun oturma bankları, sedir, sehpa ve imam masalarının temin edilerek mahallelerdeki sosyal yaşam evlerine dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kırsal mahallelerde yürütülen bakım-onarım çalışmalarıyla sosyal yaşam evleri daha kullanışlı hale getirilirken, vatandaşların özellikle taziyelerde daha rahat, hijyenik ve huzurlu bir ortamda bulunması hedefleniyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, "Bu kapsamda şimdilik Akyürek, Kırbalı, Soylu, Ormancık ve İşgören mahallelerine sedir, sehpa, imam masası ve oturma bankları teslim edildi. Eksik olan diğer mahallelere ise sedir dağıtımımız devam edecek." ifadelerini kullandı.