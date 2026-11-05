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Mardin'in Savur ilçesinde sonbahara bürünen kavak ağaçları dronla görüntülendi

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Mardin'in Savur ilçesinde sonbahara bürünen kavak ağaçları dronla görüntülendi
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Mardin'in Savur ilçesinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının yaprakları sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Doğada oluşan renk cümbüşü ve ilçenin tarihi dokusu dron kamerasıyla görüntülendi.

MARDİN'in Savur ilçesinde sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ağaçları, dronla görüntülendi.

Mardin'in tarihi ilçesi Savur'da sonbaharın gelişiyle kavak ağaçlarının yaprakları renk değiştirdi. Doğada oluşan renk cümbüşü, dron kamerasıyla kaydedildi. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken ilçede, tarihi doku ve doğa manzaraları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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