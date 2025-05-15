Mardin'in Savur İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar korunmak için iş yerlerine ve bina saçaklarına sığındı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
MARDİN'in Savur ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Birçok cadde ve sokak, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel