Mardin haberleri: Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Güncel Haberler Mardin yerel gündem haberine göre MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adrese baskında, 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş Emniyet Müdürlüğü Kızıltepe Hisarcık Güncel Haberler

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