Mardin haberleri! Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti Güncel Haberler Mardin yerel gündem haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla Beyazsu Çayı mevkisine piknik yapmaya giden Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık personeli Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için çaya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan Alpaslan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak Nusaybin Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin haberleri! Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.