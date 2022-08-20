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Mardin haberleri: Bakan Yanık, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Mardin haberleri: Bakan Yanık, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

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Mardin haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Gaziantep Nizip'te yaşanan facia hepimizi derinden yaraladı. Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kamu görevlilerimize ve sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Henüz Gaziantep'te yaşanan kazanın acısını yaşarken Mardin'de yeni bir facia haberiyle sarsıldık. Çok üzgünüm. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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