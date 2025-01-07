Mardin Derik'te Kamyon Ev Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde, M.Y. adlı sürücünün kontrolündeki kamyon, Cevizpınar Mahallesi'nde bir evin duvarına çarparak kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
M.Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Cevizpınar Mahallesi'nde, 2 katlı evin duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel