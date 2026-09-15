Mardin - Derik'te beton bloklara çarpan TIR’ın sürücüsü yaralandı
MARDİN’in Derik ilçesinde TIR’ın jandarma uygulama noktasındaki beton bloklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
MARDİN'in Derik ilçesinde TIR'ın jandarma uygulama noktasındaki beton bloklara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangında TIR kullanılamaz hale geldi.
Kaza, dün akşam 22.30 sıralarında Tepebağ Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Üçyol'dan Mazıdağı istikametine giden Feyyat B. (50) yönetimindeki 06 DNV 249 plakalı, dorsesi boş TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında jandarma trafik uygulaması için bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın ardından TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü Feyyat B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Derik-Üçyol arasındaki kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.