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Mardin Derik'te av tüfeğiyle vurulan 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Mardin Derik'te av tüfeğiyle vurulan 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Mardin Derik'te av tüfeğiyle vurulan 13 yaşındaki çocuk, Konuk Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kuzeni D.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, cenazenin yerini D.K.'nin gösterdiği bildirildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde kuzeni D.K. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Selahattin Karayel'in (13) cenazesi toprağa verildi. Gözaltındaki D.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay, 19 Eylül'de ilçeye bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Selahattin Karayel'in ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karayel'in 3 arkadaşı da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin arama çalışmalarında, dün akşam saatlerinde Selahattin Karayel'in cansız bedeni, mısır tarlasında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Karayel'i iddiaya göre yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen kuzeni D.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Cenazenin yerini ise kuzeni D.K.'nin gösterdiği bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Selahattin Karayel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek kırsal Konuk Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

D.K.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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