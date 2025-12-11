Haberler

Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) olduğu, yaralıların ise S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) olduğu öğrenildi. Yaralılardan ismi henüz öğrenilmeyen 30 yaşlarındaki bir erkeğin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

500
