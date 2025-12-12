Haberler

Mardin'deki trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu ile 1 akrabaları defnedildi

Mardin'deki trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu ile 1 akrabaları defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada aynı aileden toplam dört kişi yaşamını yitirirken, çeşitli yaralanmalar da kaydedildi.

Mardin'in Ömerli ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde dün 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren anne Suna (42), çocukları Gülbahar (18) ve Ramazan (17) ile yakınları Mehmet Nur Fidan'ın (51) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçenin kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ne getirilen cenazeler, cenaze namazının ardından gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Kazada, hayatını kaybedenlerin İstanbul'da yaşadığı ve bulundukları araçla mahalleye ulaşmak üzereyken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Mardin'in Ömerli ilçesi Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde dün 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpışmış, kazada anne Suna ile çocukları Gülbahar ve Ramazan ile yakınları Mehmet Nur Fidan hayatını kaybetmiş, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
title