Mardin'deki trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu ile 1 akrabaları defnedildi

Mardin'in Ömerli ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde dün 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren anne Suna (42), çocukları Gülbahar (18) ve Ramazan (17) ile yakınları Mehmet Nur Fidan'ın (51) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçenin kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ne getirilen cenazeler, cenaze namazının ardından gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Kazada, hayatını kaybedenlerin İstanbul'da yaşadığı ve bulundukları araçla mahalleye ulaşmak üzereyken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Mardin'in Ömerli ilçesi Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde dün 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpışmış, kazada anne Suna ile çocukları Gülbahar ve Ramazan ile yakınları Mehmet Nur Fidan hayatını kaybetmiş, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralanmıştı.