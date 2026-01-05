Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ile bir otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen mısır yüklü 2 tır ile 1 otomobil, Fırat Mahallesi'nin Ceylanpınar Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.