Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen mısır yüklü 2 tır ile 1 otomobil, Fırat Mahallesi'nin Ceylanpınar Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel