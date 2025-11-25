Haberler

Mardin'de 11'inci kattan düşen zihinsel engelli çocuk düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11'inci karttaki evlerinin penceresinden düşen zihinsel engelli 15 yaşındaki Murat Akbegü, hayatını kaybetti.

11'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Murat Akbegü, binanın 11'inci katındaki dairelerinin penceresinden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Murat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
