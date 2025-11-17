Mardin'de Yolda Koşan Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir sürücü yolda koşan bir kurtu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kırsal Oyuklu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, kurt bir süre aracın farı altında koşarak gözden kayboldu.
Mardin'in Midyat ilçesinde kara yolunda koşan kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kırsal Oyuklu Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Azizcan Orhan, yolda koşan bir kurt gördü.
Orhan, kurdu aracıyla bir süre takip ederek, cep telefonu ile görüntüledi.
Aracın farının aydınlattığı yolda bir süre koşan kurt, yolunu değiştirerek karanlıkta gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel