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Mardin'de İpekyolu'nda Hortum Paniği

Mardin'de İpekyolu'nda Hortum Paniği
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu kenarında öğle saatlerinde aniden oluşan hortum, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kaybolan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu kenarında oluşan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu kenarında, öğle saatlerinde hortum oluştu. Aniden ortaya çıkan hortum, kısa sürede büyüdü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kaybolan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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