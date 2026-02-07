Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Mardin'de öğleden sonra etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında "Yukarı Mardin" olarak bilinen ve tarihi yapıların bulunduğu 1. Cadde'de sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü.
TARİHİ YAPILAR GÖZDEN KAYBOLDU
Trafikte sürücüler, farlarını yakıp, düşük hızda ilerledi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel