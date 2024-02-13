Mardin'de Yemen Ensarullah Hareketi liderinin dev posteri asıldı
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik El-Husi'nin posteri Mardin'de asıldı.
MARDİN'de, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdülmelik El-Husi'nin dev posteri asıldı.
İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdulmelik El-Husi'nin posteri, Yeni Yol Caddesi'ndeki 3 katlı bir binaya asıldı. 'Hepimiz Yemeniz' başlıklı posterin alt kısmında, 'Kudüs Gönüllüleri' ifadesi yer aldı.