Yasa dışı imalathanede çok sayıda silah ele geçirildi: 1 tutuklama

Mardin'de jandarma ekipleri, yasa dışı silah imalathanesine düzenlediği operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun ardından 26 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda diğer silah ile mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışma ve fiziki takiplerin ardından yasa dışı silah imalathanesini tespit etti. N.A.'nın adresinde tabancaların namlularını değiştirip özel işlem uygulayarak silah ticareti yaptığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda 26 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 69 tabanca şarjörü, 17 piyade tüfeği şarjörü, 9 milimetre çapında 379 fişek, 7,65 milimetre çapında 284 fişek, 5,56 milimetre çapında 25 fişek, 7,62 milimetre çapında 90 fişek, 1 içi boşaltılmış el bombası, silah tamir ve yapım tezgahı, 250 kabze, 200 el kundağı, 150 namlu, 120 mekanizma, 280 kapak takımı ile 2 define arama dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Midyat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

