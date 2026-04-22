Mardin'de tıpta yapay zekayla ilgili sempozyum düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, 'Tıpta Yapay Zeka: Klinik Uygulamalar, Etik Yaklaşımlar ve Sağlığın Geleceği' sempozyumu gerçekleştirildi. Akademisyenlerin katıldığı sempozyumda yapay zekanın sağlık hizmetlerindeki etkileri ve etik ilkeler ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi öncülüğünde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve MAÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda akademisyenlerin bildiri sunduğu belirtildi.

Sağlık alanının geleceğini şekillendirecek konuların ele alındığı programda, yapay zekanın, sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve dijital sağlık uygulamalarına entegrasyonuyla tıp dünyasında köklü bir dönüşüm yaşandığı ifade edilen açıklamada, farklı disiplinlerden katılımcıların yer aldığı sempozyumda yalnızca teknolojik gelişmeler değil, aynı zamanda etik ilkeler, veri güvenliği, hukuki sorumluluklar ve eğitim süreçlerinin de çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yapay zekanın yalnızca teknik bir mesele olmadığını belirterek, bu gelişmelerin toplumsal değerler ve etik anlayış üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Özcoşar, yapay zekanın sağlık alanında sunduğu imkanların yanı sıra, insan ilişkileri ve ahlaki değerlendirmeler açısından da kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

MAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Temiz de Mardin'in tarihsel olarak bilim ve düşüncenin kesişim noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

Bu tür bilimsel etkinliklerin kentin akademik kimliğini güçlendirdiğini söyleyen Temiz, yapay zekanın sağlık alanında önemli dönüşümler yarattığını ancak hekimlik mesleğinin temelinde yer alan deneyim, vicdan ve hasta-hekim ilişkisinin hiçbir teknoloji tarafından ikame edilemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
