Mardin'de yangına müdahalede itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahalede itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy Mahalleleri arasında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için bölgede bulunan itfaiye aracı, manevra yaptığı sırada aracın arkasında görev yapan itfaiye eri Ömer Kaplan'a (45) çarptı.

Kazada itfaiye eri Kaplan ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA