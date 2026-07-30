Haberler

Mardin'de yangına müdahalede itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri hayatını kaybetti

Mardin'de yangına müdahalede itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahalede itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahalede itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy Mahalleleri arasında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için bölgede bulunan itfaiye aracı, manevra yaptığı sırada aracın arkasında görev yapan itfaiye eri Ömer Kaplan'a (45) çarptı.

Kazada itfaiye eri Kaplan ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi

CHP'li belediyede başkanvekili belli oldu
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot

Dünya futbolunda gerilim artıyor! Boykot resmen başladı

Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi