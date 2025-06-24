Mardin'de Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Mardin'de Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesindeki bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Adil Çelik yaşamını yitirdi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Meşeli Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Adil Çelik'in yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik'in cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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