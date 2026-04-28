Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçedeki bir adreste yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 kilo 600 gram kimyasal sıvı, 156,06 gram metamfetamin, 28,80 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 69 sentetik ecza hap, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan üretim ekipmanı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.