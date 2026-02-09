Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanırken, 26,85 gram metamfetamin ve 3,45 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu maddelerin ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 700 liraya da el konuldu.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu'da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 26,85 gram metamfetamin, 3,45 gram esrar, hassas terazi ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 700 liraya da el konuldu.

Paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?

12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı

İmzayı attı! İşte Talisca'nın yeni maaşı