Mardin'de serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin evinde serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce toplumu hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada, serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
