Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 132.1 gram kokain, 3.7 gram esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Midyat ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, 132.1 gram kokain, 3.7 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 62 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

