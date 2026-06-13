Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.