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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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