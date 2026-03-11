Haberler

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 603 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ?Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Artuklu'da bir araç ve bir ikamette yapılan aramalarda, 603 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 30 uzun namlulu silah fişeği, uzun namlulu silah şarjörü ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
