Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57,98 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 57,98 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur