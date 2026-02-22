Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57,98 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 57,98 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, savaş kararını vermeden önce bir kez daha masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı