MARDİN (İHA) - Mardin'de üniversite öğrencileri tarihi Ulu Cami'yi temizledi

- Üniversite öğrencileri dersleri dahlinde uygulamalı faaliyetlerde bulunuyor

MARDİN Mardin'de üniversite öğrencileri topluma hizmet dersi uygulamasında tarihi Ulu Cami'yi temizledi.

Mardin'de Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan 120 üniversite öğrencisi, topluma hizmet dersi uygulamasında kentte kan bağışı, madde bağımlılığı ile mücadele gibi çeşitli etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, bu haftanın etkinliği dahilinde ise tarihi Ulu Cami'yi temizledi.

Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Erdolu, 2015 yılında müfredata koydukları topluma hizmet uygulamaları dersi dahilinde cami temizliği, Kızılay ile birlikte kan toplama etkinliği, Yeşilay ile birlikte toplum bilgilendirici bir takım faaliyetler, çocuk yuvasında bir takım etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin toplumu daha yakından tanımalarını ve topluma karşı sorumluluklarını daha iyi bir biçimde kavramaları sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bu doğrultuda bütün etkinlikler öğrenciler tarafından planlanmakta ve her hafta ayrı bir yerde topluma dönüp bir takım faaliyetler ile genişletilmekte olduğunu ifade eden Erdolu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen hafta itibariyle Yay Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdik. Bu bağlamda yine bir tarihi camide temizliği düşünerek Ulu Cami'yi temizlemeye karar verdik. Yine bir köyün ağaçlandırması çalışmasını planlıyoruz. Mardin'de sokak temizlik çalışmasında belediye ile koordineli bir biçimde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bu yıl içinde yapmayı hedeflediğimiz faaliyetlerimiz bunlar. Bizim birinci ve ikinci öğretimde toplamda 120 öğrencimiz var. Bu 120 öğrenciyi 50-60 kişilik gruplara bölünerek farklı farklı etkinliklere yönlendiriliyor. Geçen hafta 60 öğrenci ile Sadık Gurbet Yay Camisi temizliğini gerçekleştirdik. Bu hafta Ulu Cami bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz için son derece anlamlı etkinlikler. Bunlar, klasik ders ortamının dışında gerçekleştirilen faaliyetler. Bu bağlamda tüm öğrenciler içinde unutulmaz etkinlikler oluyor. Onun için daha anlamlı bir eğitim sürecini ifade ediyor. Bu doğrultuda öğrencilerimiz toplumla bütünleşme bağlamında bir takım davranış özellikleri kazanmış oluyorlar."

Ders dahilinde arkadaşlarıyla birlikte cami temizlemeye geldiklerini aktaran öğrenci Kader Kavut, "Topluma hizmet dersindeyiz. Arkadaşlarımızla cami temizliğine başladık. Çok güzel gidiyor. Bugünün anlamı gerçekten bizim için çok güzel. Çok güzel bir his, herkesin bunu yaşaması gerekiyor. Hele ki, Ramazan ayında bu bizim için çok güzel oldu. Allah bu ayı hepimize rahmet ve bereket eylesin inşallah" şeklinde konuştu.