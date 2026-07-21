Mardin'de traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde traktörle çarpışan ve bir evin duvarına çarparak duran otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen Akdoğan yolu üzerinde 44 EB 592 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir eve çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Serdar E. (22), Harun E. (14), Zehra E. (55) ve Abdurrahman E. (66) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdurrahman E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı