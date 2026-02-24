Haberler

Mardin'de trafikte 'yol verme' kavgası

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden bir kavga çıktı. İki sürücünün tartışması tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Diğer sürücüler de tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları tarafları güçlükle ayırdıkları görüldü.

